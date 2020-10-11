Гендиректор "Уфы" прокомментировал назначение Рахимова на пост главного тренера

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

"Задача одна - выйти из положения, в котором находится клуб. Сейчас мы над этим работаем. Осталась неделя. Когда возьмём игроков, тогда и объявим", - сказал функционер.

После 10 туров РПЛ "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице.

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