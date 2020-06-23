Гендиректор "Уфы" прокомментировал проведение матча с "Тамбовом", несмотря на заражение одного из игроков коронавирусом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов разъяснил позицию клуба по поводу матча 23-го тура РПЛ с "Тамбовом", который состоялся, несмотря на заражение коронавирусом одного из футболистов башкирской команды.
"Никто ничего не скрывал. Согласно регламенту, мы должны сдавать тесты за 48 часов до игры. На следующее утро мы получили, что у одного сотрудника есть подозрительный тест. Мы его изолировали, как и тех, кто с ним контактировал. Провели повторное тестирование, все остальные здоровы, у этого человека положительный.
Мы все органы уведомили, поступили согласно закону. Курирующие органы всё решают. Если бы было предписание не проводить матч, мы бы его не провели. Мы поступили по закону. Мы получили второе тестирование, объявили. Мы не имеем права называть фамилии человека, не можем это делать", - сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружен у двух игроков "Уфы" - Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных. Официально эта информация до сих пор не подтверждена.
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