Гендиректор "Уфы" рассказал о неудачной попытке подписать Глушакова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб действительно вёл переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым после его ухода из "Спартака".

"Мы с ним действительно разговаривали, он бы нам помог. Звёздный игрок, лишнее внимание, взбудоражили бы местных болельщиков. Но Денис отказался. Условия, которые дал ему "Ахмат", намного интереснее", - сказал Газизов.

По некоторым данным, зарплата Глушакова в "Ахмате" составляет чуть более миллиона евро в год, а "Уфа" ему предлагала только 420 тысяч.

В составе грозненской команды 32-летний хавбек провёл 4 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Каррера высказался о человеческих качествах Глушакова. | http://soccernews.ru