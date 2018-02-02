Гендиректор "Уфы": "Шатов слишком дорогой для нас"

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Гендиректор "Уфы": "Шатов слишком дорогой для нас"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе клуба к полузащитника "Зенита" Олегу Шатову.

"Уфа" не ведет переговоры с "Зенитом" по аренде или покупке полузащитника Олега Шатова. Он очень квалифицированный игрок, в этом ни у кого сомнений нет, но, увы, не по Сеньке шапка. Для нас он очень дорогой", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Напомним, что наставник "Зенита" Роберто Манчини отказался от услуг игрока и он сейчас тренируется с ”Зенитом-2”. Интерес к 27-летнему Шатову проявляют "Локомотив" и "Урал".

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