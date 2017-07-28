Гендиректор "Ювентуса" исключил продажу Дибалы

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта исключил продажу аргентинского нападающего Пауло Дибалы этим летом.

"Дибала не продаётся. Ни за какие деньги. Мы уже отвергли много предложений по нему" - цитирует функционера Tuttosport.

Напомним, что "Барселона" хочет купить Дибалу в случае ухода Неймара в ПСЖ. Также стало известно об интересе к перспективному форварду со стороны мадридского "Реала". | http://soccernews.ru