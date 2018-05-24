Гендиректор "Ювентуса" отрицает интерес к Морате

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта отрицает интерес туринского клуба к форварду "Челси" Альваро Морате.

"В "Ювентус" ежедневно сватают многих футболистов. Сейчас на повестке дня Альваро Мората. Тем не менее сейчас это просто слухи. Хочу опровергнуть их, ведь у нас уже есть отличное нападение международного калибра. Планов по его усилению пока нет" - приводит слова Маротты Football Italia.

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