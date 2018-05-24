Гендиректор "Ювентуса" отрицает интерес к Морате

Теги альваро моратаювентусчелси

Гендиректор "Ювентуса" отрицает интерес к Морате

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта отрицает интерес туринского клуба к форварду "Челси" Альваро Морате.

"В "Ювентус" ежедневно сватают многих футболистов. Сейчас на повестке дня Альваро Мората. Тем не менее сейчас это просто слухи. Хочу опровергнуть их, ведь у нас уже есть отличное нападение международного калибра. Планов по его усилению пока нет" - приводит слова Маротты Football Italia.

Не пропустите: Еще один итальянский топ-клуб нацелился на Морату. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов