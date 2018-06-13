Гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес к Головину

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил интерес туринского клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

"Это более чем возможно" - ответил Маротта на вопрос о возможном трансфере ведущего хавбека армейцев.

Напомним, что "Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро плюс бонусы.

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