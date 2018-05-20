Гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес ПСЖ к Буффону

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил интерес ПСЖ к вратарю Джанлуиджи Буффону.

"Буффон будет выбирать между работой функционера и продолжением игровой карьеры. Если он выберет второе, то ПСЖ будет бороться за него" - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что кроме ПСЖ на 40-летнего Буффона претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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