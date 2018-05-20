Гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес ПСЖ к Буффону

Теги ювентусджанлуиджи буффонпсж

Гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес ПСЖ к Буффону

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил интерес ПСЖ к вратарю Джанлуиджи Буффону.

"Буффон будет выбирать между работой функционера и продолжением игровой карьеры. Если он выберет второе, то ПСЖ будет бороться за него" - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что кроме ПСЖ на 40-летнего Буффона претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов