Гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес ПСЖ к Буффону
Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил интерес ПСЖ к вратарю Джанлуиджи Буффону.
"Буффон будет выбирать между работой функционера и продолжением игровой карьеры. Если он выберет второе, то ПСЖ будет бороться за него" - приводит слова Маротты Football Italia.
Напомним, что кроме ПСЖ на 40-летнего Буффона претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Не пропустите: Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"
-
"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"
-
Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"
-
У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"
-
Неудержимый Мемфис: Депай сделал хет-трик в матче с "Ниццой" и сохранил "Лиону" место в зоне Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Президент ПСЖ: "Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни футболисты"
-
Стала известна дата проведения Суперкубка Англии
-
Феллаини требует увеличения зарплаты
-
"Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас"
-
Ковач прокомментировал победу над "Баварией" в финале Кубка Германии
-
"Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира
-
Президент ПСЖ опроверг интерес к Буффону
-
"Атлетико" определился с заменой для Гризманна
-
Фавр покидает "Ниццу"
-
Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"
-
Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"
-
"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"
-
Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"
-
У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"
-
Лэмпард может возглавить "Ипсвич"
-
Азар провёл 300-й матч за "Челси"
-
Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"
-
Защитник "Наполи" выбыл на длительный срок
-
Виалли надеется, что Конте продолжит тренировать "Челси"
-
"Ньюкасл" может пригласить Фернандо Торреса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
|18
|Кротоне
|37
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|37
|21