Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Не думаю, что зимой мы совершим большие покупки. Команда конкурентоспособна, и у нас хватает игроков. Что касается Джана, то не думаю, что "Ливерпуль" согласится продать его в январе. Мы сделали предложение летом, на что получили отказ, поэтому я не думаю, что они изменят решение в середине сезона" - сказал Маротта.

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