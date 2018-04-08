Гендиректор "Ювентуса" рассказал о ситуации с возможным подписанием Джана

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта рассказал о ситуации с возможным подписанием полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Мы хотим, чтобы эта эпопея завершилась в течение десяти дней. Джан вправе оценить все варианты, поэтому мы подождём и посмотрим, что он выберет" - цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает по окончании сезона, поэтому немецкий хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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