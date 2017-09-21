Гендиректор "Ювентуса" высказался о возможном уходе Дибалы

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о возможном уходе из туринского клуба форварда Пауло Дибалы.

"Игроки сами решают свою судьбу. Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать" - цитирует функционера Football Italia.

В стартовавшем сезоне 23-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 7 матчей и забил 10 голов.

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