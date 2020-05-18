Гендиректор "Зенита" анонсировал продление контракта с Семаком

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал понять, что уже на этой неделе главный тренер команды Сергей Семак подпишет новый контракт с клубом.

"Противоречий в переговорах как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год", - сообщил Медведев.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает Семаку двухлетний договор с зарплатой 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" уже второй сезон, в дебютном он привёл команду к чемпионству.

Не пропустите: Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ. | http://soccernews.ru