Гендиректор "Зенита" дал оценку судейским решениям в матче с "Крыльями Советов"

Теги зенит санкт-петербургкрылья советовалександр медведев

Гендиректор "Зенита" дал оценку судейским решениям в матче с "Крыльями Советов"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал комментарии по поводу работы арбитра в матче 24-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Напомним, что "сине-бело-голубые" победили соперника со счетом 2:1 благодаря двум голам с пенальти.

"Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола "Зенита", один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение "вне игры" определить было невозможно, это миллиметры. В эпизоде с отменённым голом "Крыльев Советов" было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении", - сказал Медведев.

Матч на "Газпром Арене" обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Не пропустите: Малком признан лучшим игроком матча "Зенит" - "Крылья Советов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 июня

Главные новости дня: 26 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов