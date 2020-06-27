Гендиректор "Зенита" дал оценку судейским решениям в матче с "Крыльями Советов"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал комментарии по поводу работы арбитра в матче 24-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Напомним, что "сине-бело-голубые" победили соперника со счетом 2:1 благодаря двум голам с пенальти.
"Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола "Зенита", один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение "вне игры" определить было невозможно, это миллиметры. В эпизоде с отменённым голом "Крыльев Советов" было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении", - сказал Медведев.
Матч на "Газпром Арене" обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
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