Гендиректор "Зенита": "Если бы не судьи, "Спартак" был бы в зоне вылета"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургалександр медведевлеонид федун

Гендиректор "Зенита": "Если бы не судьи, "Спартак" был бы в зоне вылета"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, который заявил, что петербургский клуб провалится в Лиге Чемпионов без помощи арбитров.

"Про судейство — это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали "Спартаку" восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета", - цитирует Медведева "Спорт-экспресс".

Напомним, что руководство и тренерский штаб "Спартака" выразил недовольство судейством в матче с "Зенитом" и потребовали объяснений от Российского футбольного союза.

После 29 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Жирков прокомментировал эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита" в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов