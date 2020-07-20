Гендиректор "Зенита": "Если бы не судьи, "Спартак" был бы в зоне вылета"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, который заявил, что петербургский клуб провалится в Лиге Чемпионов без помощи арбитров.

"Про судейство — это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали "Спартаку" восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета", - цитирует Медведева "Спорт-экспресс".

Напомним, что руководство и тренерский штаб "Спартака" выразил недовольство судейством в матче с "Зенитом" и потребовали объяснений от Российского футбольного союза.

После 29 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Жирков прокомментировал эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита" в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru