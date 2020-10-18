Гендиректор "Зенита" Медведев: "Лимит как климат - хотелось бы его поменять, но не получается"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политики петербургского клуба.

В летнее трансферное окно "Сине-бело-голубые" приобрели защитников Деяна Ловрена и Дмитрия Чистякова, а также хавбека Вендела.

"Подводить итоги трансферной кампании будем позже. Давайте пока оставим эту тему.

Повлиял ли лимит на трансферы? Это как климат - хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Но пока живем в тех условиях, которые есть.

Чистяков же вне заявки на Лигу чемпионов из-за того факта, что согласовать трансфер получилось после закрытия европейского окна", - цитирует Медведева Sport24.

Читайте также: Газизов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Спартака"| http://soccernews.ru