Гендиректор "Зенита" Медведев: "Лимит как климат - хотелось бы его поменять, но не получается"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политики петербургского клуба.
В летнее трансферное окно "Сине-бело-голубые" приобрели защитников Деяна Ловрена и Дмитрия Чистякова, а также хавбека Вендела.
"Подводить итоги трансферной кампании будем позже. Давайте пока оставим эту тему.
Повлиял ли лимит на трансферы? Это как климат - хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Но пока живем в тех условиях, которые есть.
Чистяков же вне заявки на Лигу чемпионов из-за того факта, что согласовать трансфер получилось после закрытия европейского окна", - цитирует Медведева Sport24.
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