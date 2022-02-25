Гендиректор "Зенита" Медведев недоволен судейством в матче с "Бетисом"
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев подверг критике решение арбитра не засчитать гол Дмитрия Чистякова в ворота "Бетиса" в концовке ответного стыкового матча плей-офф Лиги Европы.
"Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть. В эпизоде с первым голом было минимальное положение "вне игры", но что касается отменённого гола после просмотра VAR, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму.
Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота.
Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением VAR. Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот. Но команда продемонстрировала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идёт на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов", - сказал Медведев.
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счётом 0:0 и вылетел из Лиги Европы по сумме двух встреч из-за домашнего поражения 2:3.
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