Гендиректор "Зенита" Медведев оценил результат матча с "Бетисом"

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал исход первой стыковой игры плей-офф Лиги Европы против "Бетиса".

"Сине-бело-голубые" на своём поле потерпели поражение со счётом 2:3. Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

"Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей. Самое главное, что "Зенит" показал, что он в состоянии бороться на равных с "Бетисом", третьей командой чемпионата Испании", - сказал Медведев.

Не пропустите: Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис". | http://soccernews.ru