Гендиректор "Зенита" Медведев оценил результат матча с "Бетисом"
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал исход первой стыковой игры плей-офф Лиги Европы против "Бетиса".
"Сине-бело-голубые" на своём поле потерпели поражение со счётом 2:3. Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.
"Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей. Самое главное, что "Зенит" показал, что он в состоянии бороться на равных с "Бетисом", третьей командой чемпионата Испании", - сказал Медведев.
Не пропустите: Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис". | http://soccernews.ru
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