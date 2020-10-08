Гендиректор "Зенита" Медведев поставил оценку трансферной кампании клуба
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал, как оценивает работу клуба на трансферном рынке в летне-осенний период.
"У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу Чемпионов оцениваю на четвёрочку", - сказал Медведев.
Напомним, что "Зенит" купил у "Ливерпуля" центрального защитника Деяна Ловрена и хавбека Вендела у лиссабонского "Спортинга". Кроме того, клуб вернул полузащитника Далера Кузяева, который с 31 июля был свободным агентом.
В группе ЛЧ "сине-бело-голубые" сыграют с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
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