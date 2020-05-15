Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал будущее Кокорина

Теги фк сочизенит санкт-петербургалександр медведевалександр кокорин

Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал будущее Кокорина

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о будущем форварда Александра Кокорина.

Напомним, что контракт игрока с "сине-бело-голубыми" истекает в июне и клуб не спешит продлевать договор.

С февраля 29-летний нападающий выступает на правах аренды за "Сочи", в его активе 4 матча, 3 гола и 1 ассист.

"Кокорин доиграет этот сезон в "Сочи", где он находится в аренде. А дальше будем решать", - сказал Медведев.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" сделал заявление о скором возобновлении РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов