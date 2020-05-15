Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал будущее Кокорина

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о будущем форварда Александра Кокорина.

Напомним, что контракт игрока с "сине-бело-голубыми" истекает в июне и клуб не спешит продлевать договор.

С февраля 29-летний нападающий выступает на правах аренды за "Сочи", в его активе 4 матча, 3 гола и 1 ассист.

"Кокорин доиграет этот сезон в "Сочи", где он находится в аренде. А дальше будем решать", - сказал Медведев.

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