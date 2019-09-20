Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отказ РФС регистрировать Кокорина

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на решение комитета РФС по статусу игроков отказать клубу в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.

"Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определённая процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное - чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет", - сказал Медведев.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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