Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отмену санкций в отношении Малкома и Клаудиньо

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о допуске к ближайшим матчам полузащитников Малкома и Клаудиньо.

"Сегодня мы получили письмо от ФИФА о том, что все ограничения в адрес Малкома и Клаудиньо сняты. Сергей Семак может рассчитывать на них при определении состава на матчи с "Ахматом" и "Челси". Это решение не пришло само собой - оно стало результатом кропотливой работы РФС, взаимодействия с УЕФА и ЕСА.

Отмечу и понимание ситуации со стороны Конфедерации футбола Бразилии. В результате удалось добиться главного – торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Ранее "Зенит" не отпустил Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии из-за возможных проблем с прохождением ими карантина. После жалобы Бразильской конфедерации футбола обоим футболистам запретили играть с "Ахматом" в РПЛ и "Челси" в Лиге Чемпионов, однако позднее ограничения были сняты.

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