Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова

Теги зенит санкт-петербургалександр медведеврфсалександр егоров

Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Егоров ушёл, не дожидаясь перемен. Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим всё не ограничится. Судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг ошибок рефери прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе - нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь", - сказал Медведев.

Напомним, что Егоров возглавлял ДСИ с мая 2018 года. По ходу сезона увольнения экс-арбитра требовали 13 из 16 клубов РПЛ.

Не пропустите: Форвард "Краснодара" Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона

Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов