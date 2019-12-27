Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Егоров ушёл, не дожидаясь перемен. Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим всё не ограничится. Судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг ошибок рефери прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе - нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь", - сказал Медведев.

Напомним, что Егоров возглавлял ДСИ с мая 2018 года. По ходу сезона увольнения экс-арбитра требовали 13 из 16 клубов РПЛ.

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