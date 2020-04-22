Гендиректор "Зенита" Медведев заявил, что клуб не лишится спонсорской поддержки

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Гендиректор "Зенита" Медведев заявил, что клуб не лишится спонсорской поддержки

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб не потеряет своих спонсоров из-за нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее авиакомпания "Россия" заявила, что готова стать спонсором петербургского клуба.

"Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.

У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей и у нас были большие планы, включая появление нового "Зенитолета". Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями", - передает Медведева ТАСС.

Сезон РПЛ может возобновится после 31 мая.

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