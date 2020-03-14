Гендиректор "Зенита": "Могли забить "Уралу" минимум 12 голов"

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Гендиректор "Зенита": "Могли забить "Уралу" минимум 12 голов"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что питерская команда могла забить ещё больше голов в ворота "Урала" в матче 22-го тура РПЛ.

Напомним, что "сине-бело-голубые" разгромили соперника со счётом 7:1.

"Это отражение того, как команда серьёзно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артём Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно. Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно", - сказал Медведев.

До сегодняшнего матча "Зенит" расписал безголевые ничьи с "Локомотивом" и "Уфой".

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