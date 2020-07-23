Гендиректор "Зенита": "На аукционе продали неоригинальную футболку Ещенко"

Теги зенит санкт-петербургспартак москваандрей ещенкоалександр медведев

Гендиректор "Зенита": "На аукционе продали неоригинальную футболку Ещенко"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, что аукционе была продана не оригинальная футболка защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко с нецензурной надписью и плюшевым медведем.

"Торгуют, видимо, не ею, а теми, что были сделаны для всех — на случай победы. А ту, конкретно, Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и ее передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность — дело хорошее", - приводит слова Медведева Metaraitings

Напомним, что на футболке Ещенко был изображён медведь и фраза "### вам, А". Таким образом, футболист провоцировал генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

За этот поступок игрока "Спартака" дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Не пропустите: Глушаков одобрил поступок Ещенко после игры с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов