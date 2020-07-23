Гендиректор "Зенита": "На аукционе продали неоригинальную футболку Ещенко"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, что аукционе была продана не оригинальная футболка защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко с нецензурной надписью и плюшевым медведем.

"Торгуют, видимо, не ею, а теми, что были сделаны для всех — на случай победы. А ту, конкретно, Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и ее передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность — дело хорошее", - приводит слова Медведева Metaraitings.

Напомним, что на футболке Ещенко был изображён медведь и фраза "### вам, А". Таким образом, футболист провоцировал генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

За этот поступок игрока "Спартака" дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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