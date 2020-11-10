Гендиректор "Зенита" назвал цели команды в нынешнем сезоне
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, какие цели стоят перед командой в нынешнем сезоне.
"У нас задача на сезон одна – выиграть и чемпионат, и Кубок России, а финалист, мы пока не знаем, кто это будет еще, он получит путевку в Лигу Европы", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
В 1/8 финала Кубка России "Зенит" встретится с тульским "Арсеналом". Матч состоится в Санкт-Петербурге 20 или 21 февраля 2021 года. В чемпионате России "сине-бело-голубые" занимают второе место после 14 туров.
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