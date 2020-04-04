Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату возобновления РПЛ

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Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату возобновления РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал важное заявление о возобновлении сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По словам функционера, существует дедлайн, после наступления которого, вероятно, матчи текущего розыгрыша чемпионата России уже проводиться не будут.

"Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря - 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение", - сказал Медведев.

Напомним, что в РПЛ осталось провести восемь туров. Сейчас "Зенит" лидирует в национальном первенстве с отрывом в 9 очков от "Локомотива" и "Краснодара".

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