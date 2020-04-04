Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату возобновления РПЛ
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал важное заявление о возобновлении сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
По словам функционера, существует дедлайн, после наступления которого, вероятно, матчи текущего розыгрыша чемпионата России уже проводиться не будут.
"Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря - 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение", - сказал Медведев.
Напомним, что в РПЛ осталось провести восемь туров. Сейчас "Зенит" лидирует в национальном первенстве с отрывом в 9 очков от "Локомотива" и "Краснодара".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20