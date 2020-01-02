Гендиректор "Зенита" назвал условие для продления контракта с Семаком

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевсергей семак

Гендиректор "Зенита" назвал условие для продления контракта с Семаком

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал будущее главного тренера команды Сергея Семака.

"Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу", - сказал Медведев.

Напомним, что контракт Семака с "Зенитом" истекает 30 июня и пока не был продлён.

По итогам 19 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

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