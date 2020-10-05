Гендиректор "Зенита" обвинил игроков "Спартака" в тренировках симуляций
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что игроки "Спартака" симулировали в матче 10-го тура РПЛ с петербургским клубом (1:1).
Ранее главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско также подчеркнул частые падения игроков "сине-бело-голубых".
"Это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков "Спартака", которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной", - цитирует Медведева ТАСС.
После 10 туров у обеих команд по 21 баллу.
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