Гендиректор "Зенита" оценил результаты клуба в нынешнем сезоне

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу результатов команды после 7 туров чемпионата России.

"Может быть, рано подводить итоги стартовому отрезку сезона, но "Зенит" опережает свой рекордный чемпионский график на два очка. Каким отрывом это закончилось, мы помним", - передают слова Медведева РИА "Новости".

На данный момент "Зенит" с 16 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

19 сентября "сине-бело-голубые" сыграют с "Уралом" в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16:30 мск.

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