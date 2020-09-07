Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о том, что клуб интересуется игроком "Бенфики"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о том, что клуб интересуется хавбеком "Бенфики" Аделем Таарабтом.

"Зенит" интересуется Аделем Таарабтом? Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет", - цитирует Медведева Sport24.

В минувшем сезоне Таарабт провел за "Бенфику" 38 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока - 5,5 миллиона евро.

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