Гендиректор "Зенита" опроверг уход Краневиттера в "Монтеррей"

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Гендиректор "Зенита" опроверг уход Краневиттера в "Монтеррей"

Переход полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера в "Монтеррей" не состоится, об этом сообщил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

"Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу - это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили. Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано", - цитируют Медведева "РИА Новости".

Ранее утверждалось, что "Монтеррей" заплатит за трансфер 26-летнего аргентинца около 7 миллионов евро.

Краневиттер выступает за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 3 ассиста.

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