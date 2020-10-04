Гендиректор "Зенита" отказался комментировать ничью со "Спартаком"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев не стал отвечать на вопросы журналистов о матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
"По игре все скажу завтра после разбора. И по Ригони тоже завтра, он сегодня не играл.
Будет ли еще играть? Ригони не играл - комментировать нечего", - заявил Медведев.
После 10 туров чемпионата оба клуба продолжают лидировать в чемпионате, набрав по 21 очку.
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