Гендиректор "Зенита" отказался комментировать ничью со "Спартаком"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев не стал отвечать на вопросы журналистов о матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).

"По игре все скажу завтра после разбора. И по Ригони тоже завтра, он сегодня не играл.

Будет ли еще играть? Ригони не играл - комментировать нечего", - заявил Медведев.

После 10 туров чемпионата оба клуба продолжают лидировать в чемпионате, набрав по 21 очку.

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