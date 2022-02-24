Гендиректор "Зенита" отказался комментировать возможную отмену матча с "Бетисом"
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев не подтвердил и не опроверг слухи об отмене ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бетиса".
Соответствующая информация появилась на фоне начала российской военной операции на территории Украины.
"Ждите официальных сообщений", - сказал Медведев.
Игра "Бетис" - "Зенит" запланирована на сегодня (23:00 мск). В первой встрече испанцы победили в гостях со счётом 3:2.
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