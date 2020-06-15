Гендиректор "Зенита" отреагировал на информацию о назначении Аршавина заместителем спортивного директора клуба

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевандрей аршавин

Гендиректор "Зенита" отреагировал на информацию о назначении Аршавина заместителем спортивного директора клуба

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев не подтвердил, но и не опроверг слухи, согласно которым Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора клуба.

"Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведём переговоры. Всё будем решать после завоевания титула", – сказал Медведев.

Напомним, что недавно с вышеуказанной должности ушёл Вячеслав Малафеев.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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