Гендиректор "Зенита" отреагировал на слова Тедеско о судействе

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Гендиректор "Зенита" отреагировал на слова Тедеско о судействе

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев ответил на недовольство наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско судейством во вчерашнем дерби двух столиц.

"Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону "Зенита" или искали несуществующие пенальти в ворота "Зенита". Так что тут скорее "Зениту" надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала чётко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться", - сказал Медведев.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.

В начале второго тайма арбитр Виталий Мешков удалил полузащитника "сине-бело-голубых" Магомеда Оздоева за вторую жёлтую карточку.

Не пропустите: Тедеско после матча с "Зенитом" прорвался в судейскую комнату. | http://soccernews.ru
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