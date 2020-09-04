Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о подписании Хедиры и продаже Барриоса
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев опроверг новости двух последних дней о трансферных планах клуба.
Напомним, что СМИ сватали в команду из Санкт-Петербурга хавбека "Ювентуса" Сами Хедиру, а также писали о возможной продаже в "Брайтон" полузащитника Вильмара Барриоса.
"Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса - ерунда", - сказал Медведев.
Не пропустите: Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливерпуля" в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука
-
Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами
-
Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"
-
Кумана вышвырнут из “Барселоны” по ходу сезона. Голландский коуч окончательно похоронит свою репутацию
-
Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о подписании Хедиры и продаже Барриоса
-
3
Депай близок к переходу в "Барселону"
-
"Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука
-
Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью
-
СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А
-
4
Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне"
-
1
Определён размер призового фонда для победителя Кубка России-2021
-
1
Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки
-
РФС снял с "Динамо" трансферный бан
-
4
Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси
-
1
Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки
-
1
В 2020 году Дзюба больше половины голов забил с пенальти
-
1
Аршавин прокомментировал победу сборной России над Сербией
-
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
-
Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22