Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о подписании Хедиры и продаже Барриоса

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев опроверг новости двух последних дней о трансферных планах клуба.

Напомним, что СМИ сватали в команду из Санкт-Петербурга хавбека "Ювентуса" Сами Хедиру, а также писали о возможной продаже в "Брайтон" полузащитника Вильмара Барриоса.

"Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса - ерунда", - сказал Медведев.

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