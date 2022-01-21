Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто

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Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто

Фото инстаграм Юри Алберто

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев не подтвердил, но и не опроверг информацию о договорённости по трансферу нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.

СМИ писали, что 20-летний бразилец в ближайшее межсезонье станет игроком "сине-бело-голубых" и заключит контракт до 2027 года.

"Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится – чем бы он ни закончился – мы объявим. Юри Алберто присоединится к "Зениту" летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за форварда до 20 миллионов евро.

Алберто сыграл за "Интернасьонал" 84 матча, в которых забил 30 голов.

Не пропустите: Агент Юри Алберто высказался о возможном переходе игрока в "Зенит". | http://soccernews.ru
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