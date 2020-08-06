Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о возможном уходе Барриоса из клуба

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Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о возможном уходе Барриоса из клуба

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу появившейся информации о возможном уходе из клуба колумбийского хавбека Вильмара Барриоса.

Напомним, что интерес к 26-летнему футболисту приписывают "Милану" и "Ньюкаслу".

"Барриос никуда не уходит", - сказал Медведев.

В минувшем сезоне Барриос сыграл за "Зенит" 35 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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