Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о возможном уходе Барриоса из клуба
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу появившейся информации о возможном уходе из клуба колумбийского хавбека Вильмара Барриоса.
Напомним, что интерес к 26-летнему футболисту приписывают "Милану" и "Ньюкаслу".
"Барриос никуда не уходит", - сказал Медведев.
В минувшем сезоне Барриос сыграл за "Зенит" 35 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о желании Малкома покинуть клуб. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"
-
"Интер" - фаворит Лиги Европы? Команда Антонио Конте без проблем обыграла "Хетафе" и прошла в четвертьфинал турнира
-
Официально: Алексис Санчес заключил трёхлетний контракт с "Интером"
-
"Рома" объявила о смене владельца
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса
Лента новостей
-
Дембеле вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Наполи"
-
ЦСКА подписал контракт с букмекерской компанией
-
В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус
-
Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"
-
Рэпер Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018 году
-
Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"
-
Карпин: "На карантине было желание уехать из России и не возвращаться"
-
Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"
-
УЕФА назначил арбитров на матчи "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси"
-
Рыскин рассказал о несостоявшемся переходе Холанда в "Ростов"
-
Стала известна зарплата Виллиана в "Арсенале"
-
"Интер" - фаворит Лиги Европы? Команда Антонио Конте без проблем обыграла "Хетафе" и прошла в четвертьфинал турнира
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о возможном уходе Барриоса из клуба
-
Карпин рассказал о своём отношении к словам Федуна о "сбитом лётчике"
-
Официально: Алексис Санчес заключил трёхлетний контракт с "Интером"
-
Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром
-
Давид Силва близок к переходу в "Лацио"
-
"Ахмат" подписал новый контракт с 34-летним ветераном
-
Игроки "Арсенала" недовольны руководством клуба
-
Переход Жоаозиньо в "Краснодар" сорвался
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22