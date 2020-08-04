Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о желании Малкома покинуть клуб

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Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о желании Малкома покинуть клуб

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу появившейся информации о возможном уходе из клуба бразильского вингера Малкома.

"Он никуда не хочет уходить, готовится к матчу за Суперкубок России и к старту чемпионата. То, что он хочет уйти - безосновательные слухи, не имеющие под собой никаких поводов", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист хочет играть в топ-5 лигах Европы, а интерес к нему проявляет "Севилья".

Прошлым летом "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В активе звёздного игрока 15 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

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