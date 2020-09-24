Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев опроверг новость о желании клуба заполучить полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

"Ещё не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что "Зенит" им интересуется", - сказал Медведев.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что "Зенит" ведёт борьбу за немца с "Краснодаром".

Дракслер выступает за ПСЖ с января 2017 года, сыграл 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 ассиста. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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