Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру

Теги юлиан дракслерпсжзенит санкт-петербургалександр медведевтрансферы

Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев опроверг новость о желании клуба заполучить полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

"Ещё не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что "Зенит" им интересуется", - сказал Медведев.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что "Зенит" ведёт борьбу за немца с "Краснодаром".

Дракслер выступает за ПСЖ с января 2017 года, сыграл 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 ассиста. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

Не пропустите: "Бетис" и "Галатасарай" поборются за трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Кержаков возглавил "Томь"

Официально: Кержаков возглавил "Томь"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов