Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Скарпе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает интерес питерского клуба к полузащитнику "Палмейраса" Густаво Скарпе.

"Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомлёнными людьми", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что "Зенит" зимой поборется за 25-летнего бразильца с лиссабонским "Спортингом".

В этом сезоне на счету Скарпы 10 забитых мячей и 5 ассистов в 33 играх. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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