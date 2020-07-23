Гендиректор "Зенита" ответил на обвинения в судейской помощи клубу

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Гендиректор "Зенита" ответил на обвинения в судейской помощи клубу

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал обвинения в том, что клубу помогают арбитры.

"Зенит" с судьями не работал, не работает и работать не собирается", - приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) завершился скандалом. Представители московского клуба остались недовольны судейством Сергея Иванова. Недовольство "красно-белых" вызвали два эпизода с падениями нападающего Александра Соболева в штрафной "Зенита", а также грубый фол хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева на защитнике "Спартака" Айртоне.

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