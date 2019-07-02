Гендиректор "Зенита" озвучил первую задачу команды на новый сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что перед командой поставлена задача начать сезон с выигрыша Суперкубка России.

"Локомотив" - вторая команда чемпионата, принципиальный соперник. Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почётно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея", – сказал Медведев.

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в субботу, 6 июля, в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Москве на "ВТБ-Арене".

В минувшем сезоне "сине-бело-голубые" выиграли чемпионат, а "железнодорожники" - Кубок России.

Не пропустите: "Зенит" предложит Дзюбе новый контракт. | http://soccernews.ru