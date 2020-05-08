Гендиректор "Зенита" озвучил размер убытков от проведения матчей без зрителей

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Гендиректор "Зенита" озвучил размер убытков от проведения матчей без зрителей

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал, какие убытки будут у клуба в случае проведения матчей при пустых трибунах.

"Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем, дай бог, весь сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра. Каждый матч без зрителей - это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро", - заявил Медведев.

Напомним, что в РПЛ осталось провести восемь туров. "Зенит" уверенно лидирует в национальном первенстве, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

Матчи практически со 100-процентной вероятностью будут проходить без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации в России на фоне пандемии коронавируса.

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