Гендиректор "Зенита" поделился ожиданиями от майского матча со "Спартаком"

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Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал, чего ждёт от поединка против "Спартака" в 29-м туре РПЛ.

"Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для "Спартака" и "Зенита", - сказал Медведев.

Напомним, что "Спартак" примет "Зенит" на "Открытие Банк Арене" 13 мая.

По итогам 20 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, а "красно-белые" идут на 9-м месте.

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