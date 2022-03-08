Гендиректор "Зенита" поделился ожиданиями от майского матча со "Спартаком"
Фото сайт "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал, чего ждёт от поединка против "Спартака" в 29-м туре РПЛ.
"Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для "Спартака" и "Зенита", - сказал Медведев.
Напомним, что "Спартак" примет "Зенит" на "Открытие Банк Арене" 13 мая.
По итогам 20 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, а "красно-белые" идут на 9-м месте.
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