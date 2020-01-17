Гендиректор "Зенита" подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в клубе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан действительно может перейти в питерский клуб.
На вопрос, находится ли вышеупомянутый футболист на просмотре на сборе "сине-бело-голубых", функционер ответил: "Да, это правда".
Помимо "Зенита" на 26-летнего хавбека претендуют казанский "Рубин" и московский "Локомотив".
В конце 2019 года истёк контракт Исламхана с "Кайратом", поэтому сейчас он является свободным агентом.
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