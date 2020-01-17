Гендиректор "Зенита" подтвердил уход Краневиттера в "Монтеррей"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что полузащитник Матиас Краневиттер действительно покидает питерский клуб и переходит в мексиканский "Монтеррей".

"Да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба", - сказал Медведев.

Ранее стало известно, что "Монтеррей" заплатит за трансфер 26-летнего хавбека около 7 миллионов евро.

Краневиттер выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 3 ассиста.

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