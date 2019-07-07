Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"

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Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с "Локомотивом" (2:3). Об этом сообщает ТАСС.

"Игра получилась интересная, результативная. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, - что в "Локомотиве", что в "Зените". Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу", - сказал Медведев.

14 июля "Зенит" встретится с "Тамбовом" в первом туре сезона-2019/20. Матч пройдет в Петербурге.

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