Гендиректор "Зенита": "Показали, что нам под силу бороться с любым соперником"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев громко высказался о победе над "Лионом" в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Поздравляю всех болельщиков "Зенита", всех любителей нашего футбола с победой. Каждый матч сложен по-своему, в лице "Лиона" мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими. Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что "Зениту" под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду - это касается действий и в атаке, и в обороне", - сказал Медведев.

Напомним, что "Зенит" выиграл у "Лиона" со счётом 2:0 и благодаря победе обошёл "ткачей" в таблице группы G.

В последнем туре россияне встретятся с "Бенфикой", а французы - с "РБ Лейпциг".

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